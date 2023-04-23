Найбільше пекло - в Бахмуті та Мар’їнці.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на трьох напрямках - на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Зазначається, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

В повідомленні сказано, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка.

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На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, але успіху не мав, зазнав великих втрат.

В Генштабі зазначають, що на Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. Окупанти обстрілювали населені пункти Луганської, Донецької, Харківської, Сумської областей.

В повідомленні сказано, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Війна новини - актуальне станом на 23 квітня

Окупанти кидають усі сили на захоплення Бахмута. Напередодні з'явилась інформація, що ворогу вдалось прорватись на "трасу життя" ЗСУ, втім, як стверджують самі бійці, у них поки немає проблем з постачанням.

За сьогодні РФ масовано вдарила по прифронтовій зоні, зокрема продовжує тероризувати артилерією Херсонську область.

На Луганщині, за інформацією Генштабу, відбулася бійка між російськими військовослужбовцями та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку, з обох боків є втрати.

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