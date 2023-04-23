Це вже не вперше за день ворог обстрілює Херсонщину.

Російські окупанти обстріляли Херсон з мінометів, одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", - заявив він.

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За минулу добу противник здійснив 54 обстріли області, випустивши 236 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, Херсон ворог обстріляв двічі.

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Сьогодні російські окупанти накрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Поранення отримала 85-річна жінка, а ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх госпіталізували.

Всього за день російські окупанти завдали 28 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ, є поранені серед цивільного населення. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна новини - ситуація на Херсонщині

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається тримати оборону. Водночас Інститут вивчення війни, своєю чергою, припустив, що українська армія нібито розпочали контрнаступ та зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Також зазначалось, що російські окупанти утримують оборону в Олешках та Новій Каховці. В ОК "Південь" відповіли, що "умови військової операції наразі вимагають інформаційної тиші".

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