Відсутність повітряної підтримки заважає ворогу захопити плацдарм на лівому березі Херсонщини.

Російська Федерація не може встановити перевагу в повітрі і це продовжує підривати її повсякденні операції на фронті в Україні.

Як повідомляє розвідка Британії, Збройні сили України збили три російські бойові літаки Су-34 на півдні тоді, коли тактична авіація ворога відігравала ключову роль. Противник активно використовував винищувачі для атак на український плацдарм на лівому березі Дніпра. Херсонської області.

Однак після потужного удару по авіації Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. На думку британців, відсутність повітряної підтримки могла призвести до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ РФ захопити звільнену ЗСУ територію.

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"Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", - додає Міноборони Британії.

Знищення російської авіації

За даними Генштабу, Україна знищила вже 329 російських літаків.

За словами аналітиків з Defence24, минулого року російський ВПК скоротив темпи виробництва по Су-34М та по Су-57, І це при тому, що в тиждень Різдва сили ППО знищили п'ять винищувачів РФ - чотири Су-34 і один Су-30СМ.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Російська Федерація продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34. Однак через санкції вона здатна випускати їх у малій кількості. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34.

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