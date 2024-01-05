Втрата кожного Су-34 - це дуже серйозний удар для Росії.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Російська Федерація продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34. Однак через санкції вона здатна випускати їх у малій кількості.

В ефірі національного телемарафону він заявив, що для окупаційної армії втрата кожного літака є дуже серйозною.

"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34, сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти", — наголосив Ігнат.

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Як розповів речник Повітряних сил, Су-34 – це сучасний літак, з якого загарбники скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

"Разом із Су-35 – це найсучасніший літак росіян", — додав військовий.

Знищення російської авіації

За даними Генштабу, станом на цього Україна знищила вже 329 російських літаків.

Польські аналітики з Defence24 заявляли, що за минулий рік російський ВПК скоротив темпи виробництва по Су-34М та по Су-57,

Су-23 - єдиний тип літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни, що обумовлено наявністю певної комбінації датчиків, авіоніки і "розумного" озброєння, пише Forbes.

Як відомо, в тиждень Різдва сили ППО зробили українцям особливий подарунок, знищивши п'ять винищувачів РФ - чотири Су-34 і один Су-30СМ.

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