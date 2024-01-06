За минулу добу, 5 січня, Збройні сили України ліквідували на фронті 800 російських окупантів.
Як пише Генштаб, станом на ранок втрати РФ у війні проти України зросли до 363 870 осіб.
Крім того, наші захисники та захисниці знищили:
- танків ‒ 6018 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16);
- артилерійських систем – 8617 (+13);
- РСЗВ – 950 (+1);
- засоби ППО ‒ 633 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15);
- спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).
Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1786).
Війна в Україні - останні новини
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