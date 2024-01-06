Загальні втрати РФ у війні проти України становлять 363 870 осіб.

За минулу добу, 5 січня, Збройні сили України ліквідували на фронті 800 російських окупантів.

Як пише Генштаб, станом на ранок втрати РФ у війні проти України зросли до 363 870 осіб.

Крім того, наші захисники та захисниці знищили:

Відео дня

танків ‒ 6018 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16);

артилерійських систем – 8617 (+13);

РСЗВ – 950 (+1);

засоби ППО ‒ 633 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6787 (+16);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15);

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4).

Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329) та гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1786).

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 5 січня, відбулося 62 бойових зіткнення між Силами оборона та російськими загарбниками на фронті.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що витримати цей рік - означає витримати всю цю повномасштабну війну, яку Росія веде проти України.

Українські розвідники завдали ворогу чергових втрат, здійснивши рейд на територію Бєлгородської області РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: