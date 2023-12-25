Травневий успіх зі знищення ворожих літаків перевершено, заявляє Центр стратегічних комунікацій.

Українським силам ППО наразі вдалося перевершити свій травневий успіх зі знищення російських літаків, які звикли "безсоромно" літати небом України. Цього тижня ворожі винищувачі за це показово розплатитися.

Про нову статистику йдеться у коментарі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Знищення протягом 23-24 грудня силами ППО України 4 російських літаків Су-34 є визначним успіхом українських сил ППО, підкреслює відомство.

Су-34 - один з найсучасніших винищувачів-бомбардувальників Росії. Їхні кількість та можливість виробництва обмежені, тому згаданий удар особливу "відчутний" по бойовому потенціалу агресора.

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"Силам ППО вдалося перевершити свій успіх зі знищення літаків Су-35 і Су-34 та двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над брянською областю у травні цього року", - підкреслюють у Центрі.

У коментарі зазначається, що ЗРК Patriot доводить свою ефективність на полі бою. Збільшення кількості одиниць цих систем дійсно може наблизити перемогу України, а найголовніше - зберегти життя українських воїнів та мирних українців.

Також очікується, що майбутня передача Україні Нідерландами перших 18 винищувачів F-16 суттєво покращить статистику знищених ворожих цілей.

Збиття російських військових літаків - останні новини

У пʼятницю, 22 грудня 2023 року, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на півдні уражено одразу три російських літаки. Він зазначив, що збито ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Російський військовий блогер Fighterbomber, близький до російської військової авіації, визнав втрату Росією літаків і повідомив, що принаймні частина пілотів загинула.

В Україні не розкривають, яким чином було уражено ворожі бомбардувальники. Водночас речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив у коментарі, що армія РФ активізувала розвідку й вишукує, чим Україна змогла збити одразу три Су-34. За його словами, росіяни стали значно менше застосовувати авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку.

24 грудня стало відомо, що ЗСУ збили ще один літак Су-34 окупантів. За інформацією Олещука, літак російських окупаційних військ знищено на Маріупольському напрямку.

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