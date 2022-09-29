Засідання заплановане у тому числі через намір Росії оголосити про анексію окупованих українських територій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що завтра, 30 вересня, РНБО ухвалить фундаментальні рішення для України.

Про це він сказав в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на телеканалі NTA.

"Завтра, я хотів би зауважити, що окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому будуть прийняті важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Треба просто дочекатися до завтра, і ви всі буде поінформовані про те, про що говоритимуть члени РНБО на своєму засіданні", - сказав Данілов.

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Також у секретаря РНБО запитали, якою буде реакція України, якщо буде офіційне оголошення від РФ про анексію українських територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

"З цього приводу президент збирає засідання Ради національної безпеки і оборони. Якщо там (у Кремлі - УНІАН) будуть, не дай Боже, прийняті ті чи інші рішення, відповідь нашої країни буде миттєва", - наголосив Данілов.

Засідання РНБО 30 вересня та псевдореферендуми РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликає на 30 вересня засідання РНБО. Порядок денний та інші подробиці не оприлюднені.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначав, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.

Стало відомо, що Кремль має намір привласнити тимчасово окуповані території України вже 30 вересня.

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донецької, Херсонської та Запорізької областей.