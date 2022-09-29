Так звані "договори про приєднання" підпишуть до засідання Радфеду РФ.

Кремль має намір привласнити тимчасово окуповані території України 30 Вересня. Сьогодні, 29 вересня, президент Російської Федерації Володимир Путін проведе оперативну нараду з Радою безпеки РФ.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Завтра, у Великому Кремлівському палаці, в Георгіївському залі, о 15:00 відбудеться церемонія підписання договорів про вступ до складу РФ нових територій. Буде об'ємний виступ президента Путіна на цьому заході. Це не Послання президента Федеральним Зборам, дуже важливо не плутати. Це інший формат, Послання президента відбудеться пізніше, будемо своєчасно про це інформувати", - заявив спікер Путіна.

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За його словами, до складу РФ "приймуть" чотири нові території, які нібито "провели референдуми і звернулися з відповідним проханням до російської сторони".

Крім того, Путін зустрінеться з главами "ЛДНР", а також тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. При цьому Пєсков заявив, що "договори про входження територій" до складу РФ будуть підписані до розгляду пов'язаних з цим питань Радфедом.

"Рада Федерації може розглянути всі питання, пов'язані з входженням нових регіонів до складу Росії тільки після підписання відповідних договорів, що і буде зроблено на черговому засіданні Палати 4 жовтня", - заявив член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Андрій Клішас.

Російські "референдуми" в Україні - що відомо

Росія провела фейкові "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Людина змушували "голосувати" під дулами автоматів, однак явка все одно була мінімальною. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, на Запоріжжі в "референдумах" взяли участь 0,5% жителів.

У США "голосування" назвали фікцією і заявили, що Україна має повне право повернути свої території. Для цього наша країна може використовувати Західне озброєння - навіть після незаконної анексії.

Країни Європи теж відмовилися визнавати результати "референдумів". Серед них виявилася і Сербія, ідеологічний союзник Росії.

У ЗСУ передавати, що ніякі референдуми не завадять повернути тимчасово окуповані землі України. З аналогічною заявою виступати і президент Володимир Зеленський.

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