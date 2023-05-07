Схоже, після такої заяви ватажок "Вагнера" не буде виводити своїх найманців з Бахмута, як обіцяв раніше.

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута йому пообіцяли надати необхідні боєприпаси.

Про це заявив Пригожин, як випливає з опублікованого його прес-службою аудіо. Також він стверджує, що на допомогу ПВК виділили російського генерала Сергія Суровікіна.

"Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все, щоб нас не підрізав противник. Нам говорять про те, що ми можемо діяти в Бахмуті так, як вважаємо за потрібне", - говорить ватажок "Вагнера".

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Він додав, що їм на допомогу дають Суровікіна "як людину, яка буде ухвалювати всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міноборони РФ.

"А це (Суровікін, - УНІАН.) єдина людина із зіркою генерала армії, яка вміє воювати. Більше з цією зіркою жодної людини розумної немає", - вважає Пригожин.

Заява ватажка "Вагнера" про вихід з Бахмута

5 травня ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики змушені будуть покинути Бахмут 10 травня через катастрофічну нестачу снарядів. У своїй заяві він жорстко "наїхав" на Міноборони РФ.

Незабаром він заявив, що на зміну "вагнерівцям" на їхні позиції в Бахмуті прийдуть бойовики Рамзана Кадирова, відомі серед українців як TikTok-війська.

7 травня в мережі з'явився лист Кадирова до Путіна з проханням відправити чеченські TikTok-війська в Бахмут, там вони нібито повинні були зайняти позиції бойовиків "Вагнера".

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