В атаках на атомну станцію Росія звинувачує українські сили, але досі не надала надійних доказів.

Росія несе відповідальність за кінетичні атаки на захоплену Запорізьку АЕС і навколо неї, хоча намагається звинуватити Україну.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики відзначили, що російські військові мілітаризували ядерний об'єкт, хоча ЗАЕС знаходиться далеко від лінії фронту і не зазнає неминучих атак ЗСУ.

В атаках на атомну станцію Росія звинувачує українські сили, але досі не надала надійних цьому доказів: "Хоча РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна".

Як писав УНІАН, внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. Через деякий час Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Росія контролює ЗАЕС з 4 березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Україна просила про допомогу у Міжнародного агентства з атомної енергії, а ЄС і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести війська і персонал.

В ООН готові підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що місія може швидко і безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію України.

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