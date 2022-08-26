Гроссі зазначив, що отримав інформацію від України щодо перебоїв з електроенергією на станції.

Російська сторона погодила візит міжнародної комісії МАГАТЕ захопленою ЗАЕС наприкінці серпня – на початку вересня.

Про це заявив заступник постпреду РФ при ООН Дмитро Полянський, цитує пропагандистське агентство ТАСС.

У новій заяві на сайті МАГАТЕ гендиректор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що отримав інформацію від України щодо перебоїв з електроенергією на станції.

Також Гроссі передали дані про спрацювання систем аварійного захисту чинних реакторних блоків ЗАЕС в результаті їхнього відключення від електромережі.

"Майже щодня відбувається новий інцидент на Запорізькій АЕС або поряд з нею. Ми більше не можемо собі втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на АЕС у найближчі кілька днів, щоби допомогти стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою", - йдеться у заяві Гроссі.

Як писав УНІАН, внаслідок дій окупантів вперше в історії сталося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі. Через деякий час Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Росія контролює ЗАЕС з 4 березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Україна просила про допомогу у Міжнародного агентства з атомної енергії, а ЄС і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести війська і персонал.

В ООН готові підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що місія може швидко і безпечно потрапити на станцію легальним способом через вільну територію України.

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