Він наголосив, що той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що сьогодні у Львові провів переговори з генеральним секретарем ООН і президентом Туреччини.

"Більшість пунктів, які обговорювались, уже є в новинах. Я хочу сказати зараз кілька головних речей. Перше. Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС. Сьогодні з паном Гутеррішем обговорили параметри цієї місії й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. І тільки так", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій.

"Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, ворог контролює ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Росіяни вже не раз обстрілювали територію АЕС і навіть пошкодили ряд об'єктів. Влада України просила про допомогу у вирішенні конфлікту у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС. А ООН готова підтримати поїздку місії МАГАТЕ на атомну електростанцію, якщо це одночасно схвалять і Україна, і РФ.

У разі катастрофи на об'єкті, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, доведеться евакуювати 400 тисяч жителів з двох областей.