За даними росЗМІ, переправа через Керченську протоку призупинила свою роботу ще ввечері 16 липня.

Окупанти перекрили під'їзди до Кримського мосту з боку Краснодарського краю після ранкових вибухів, пише Telegram "Кримські партизани". Раніше росіяни скаржилися на багатокілометрові пробки на тій ділянці.

"Під'їзд до Кримського мосту з боку Краснодарського краю по федеральній трасі А-290 Новоросійськ - Керч повністю перекритий", - йдеться в повідомленні руху кримського опору.

Окремо повідомляється про призупинення продажу квитків на автобуси "Ростов-Крим".

Тим часом російські Telegram-канали публікують відео, як вказується, нібито біля Керченської переправи. На кадрах не видно жодної машини.

Як уточнює російський Telegram Baza, переправа через Керченську протоку призупинила свою роботу ще ввечері 16 липня.

За словами очевидців, рух усіх морських суден в акваторії Керченської протоки було призупинено близько 21:00 за московським часом. Водії чекають своєї черги на пором, а далекобійники скаржаться, що не можуть виїхати з Криму вже другу добу.

Своєю чергою, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов порадив росіянам в'їжджати в Крим і виїжджати з півострова через інші окуповані території України, в тому числі через зону активних бойових дій - Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня - головне

Нові вибухи на Кримському мосту прогриміли вранці 17 липня. За попередньою інформацією, обвалилася частина автомобільного полотна, пошкоджена опора. При цьому залізничне сполучення працює.

Повідомлялося про двох загиблих росіян, які хотіли відпочити в окупованому Криму на тлі російсько-української війни та активних бойових дій на півдні.

Українські спецслужби офіційно причетність до "бавовні" не підтверджують. Хоча в СБУ додали, що подробиці події обов'язково розкриють після перемоги.

Як зазначили в ГУР, наразі вибухи порушили логістику окупантів. Адже Кримський міст використовується росіянами для забезпечення силами і засобами своїх східного і південного угруповань загарбників.

На думку експерта Романа Світана, удар по Кримському мосту міг бути здійснений надводними безпілотниками. Їх Україна неодноразово використовувала в атаках на Чорноморський флот РФ.

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