В Україні РФ пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам'яток.

Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена цієї організації.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) щодо позбавлення Російської Федерації статусу держави-члена ЮНЕСКО" проголосували 311 народних депутатів.

У зверненні зазначається, що РФ не припиняє знищення міст та цілих регіонів України. При цьому зазначається, що за останніми даними пошкоджено або знищено вже понад 250 культурних пам'яток, серед яких – церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будівлі.

"Такі дії з боку країни-агресора є абсолютним нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду", - йдеться у зверненні.

В ньому сказано, що наразі питання подальшого розвитку нашої держави прямо залежить від дій РФ, яка робить все для того, щоб "сплюндрувати багатовікові надбання України, в тому числі культурні".

"Країна агресор та її керівництво давно показали свою позицію – вони не мають на меті продовження дипломатичних стосунків з цивілізованим світом та міжнародними інституціями", - зазначається в ньому.

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