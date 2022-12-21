Україна готується до ворожого наступу, тому що володіє інформацією і реагує на неї, зазначив секретар РНБО.

Російська армія продовжить наступати на фронті попри те, що це містить негативні наслідки для них. Найближчі три місяці будуть вирішальними для фронту і всієї війни.

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, рашисти "поставили все на кін".

"Росія не спроможна перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Вони продовжуватимуть йти, бо вони поставили все на кін", – сказав Данілов.

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Україна готується до ворожого наступу, тому що володіє інформацією і реагує на неї, зазначив Данілов. Озброєння від союзників допоможе ЗСУ відбити наступ РФ.

"І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо", – додав секретар РНБО.

Війна в Україні: що очікувати в найближчому майбутньому

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступні півроку будуть вирішальними у протистоянні з Росією. Водночас Олексій Арестович попередив, що у січні та лютому рашисти будуть активно наступати, щоб перехопити ініціативу на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також солідарний з думкою про те, що Росія готує велику кількість солдат для наступу. На його думку, рашисти спробують штурмувати столицю України.

Голова МОУ Олексій Резніков зазначав, що у лютому РФ піде знову у наступ.