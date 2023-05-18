Зафіксовано влучання у приватний будинок у селі Циркуни Харківського району.

Росіяни 18 травня близько 14:55 здійснили ракетний удар по Харківщині. Ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300 поцілив у приватний будинок у Циркунах.

Під завалами будівлі може перебувати людина, зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання в приватний житловий будинок", - повідомив він.

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Синєгубов уточнив, що на місці працюють всі екстрені служби.

Водночас, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним "Марсель" додав, що ворог завдавав ударів з Білгродської області РФ, попередньо із ЗРК С-300. За його словами, загроза нових ракетних ударів зберігається.

Оновлено о 15:50. Як додав голова ОВА Олег Синєгубов із посиланням на Обласний центр екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного обстрілу в Циркунах загинула людина.

"Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - повідомив він.

Війна в Україні - російські обстріли

Раніше в Офісі президента повідомляли про зростання кількості обстрілів окупантами українських прифронтових громад та населених пунктів. Зокрема, російські окупаційні війська стали частіше атакувати населені пункти Харківської області. Через ворожі обстріли є жертви серед мирного населення - лише за останній тиждень внаслідок російських атак загинули семеро цивільних осіб.

У Чернігівській області також зросла інтенсивність обстрілів прикордонних районів. 49 населених пунктів області зазнають постійних обстрілів. За останній місяць було 35 обстрілів лише з авіації.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що за останній місяць російські окупанти збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської. Окупанти щодня стріляють по мирному населенню з різних видів озброєння та знищують цивільні об’єкти.

А під час вчорашнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський закликав посилити надання Україні військової допомоги у зв’язку з активізацією обстрілів.

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