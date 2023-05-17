Ворог постійно обстрілює 49 сіл, за рік загинули 18 місцевих жителів.

В Чернігівській області зросла інтенсивність обстрілів прикордонних районів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, минуло більше року, як з Чернігівщини вигнали ворога, та досі 49 населених пунктів області зазнають постійних обстрілів.

Зараз ворог збільшив кількість атак: за останній місяць було 35 обстрілів лише з авіації.

Відео дня

"Зруйноване житло, цивільна інфраструктура. Однак найбільша втрата, яку, на жаль, не можна нічим заповнити, - життя людей. З квітня минулого року від обстрілів загинуло 18 осіб, 17 - зазнали поранень", - зазначив Чаус.

Упродовж квітня-травня у Корюківському районі знищено 5 житлових будинків, пошкоджено – три, а також ще 9 будівель іншого типу; у Новгород-Сіверському районі: знищено 6 житлових будинків, 86 – пошкоджено; частково зруйнована будівля школи.

Також голова ОВА повідомив, що 17 травня у Семенівській ТГ внаслідок артобстрілу сталася пожежа фельдшерсько-акушерського пункту. Вогнем знищено покрівлю і перекриття по всій площі. Пізніше він в Телеграм-каналі опублікував фото пошкодженого об'єкта: від будівлі майже нічого не залишилося.

"Цілями російської армії є цивільні обʼєкти, що суперечить правилам ведення війни, порушує міжнародне гуманітарне право", - підкреслив Чаус.

Голова Корюківської ОВА Іван Ващенко у відеозверненні сьогодні повідомив, що прикордонна Сновська міська територіальна громада з початку року зазнала 60 обстрілів, зафіксовано 450 "прильотів".

Як поінформували в ОВА, мешканцям населених пунктів, що зазнають обстрілів, доставляють продовольчі набори та речі першої необхідності. За останні декілька тижнів до прикордонних районів Чернігівщини направлено 12 тонн гуманітарної допомоги. Партія продовольчої і непродовольчої підтримки надійшла від Словаччини, цього тижня її доставлять до сіл Новгород-Сіверщини.

Ситуація в Чернігівській області

Чернігівська область увесь час страждає від російських обстрілів, але в останній час інтенсивність цих обстрілів значно зросла. Яе пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, обстрілюючи прикордонні області російські окупанти намагаються тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: