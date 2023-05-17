За останній місяць російські окупанти збільшили обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська - 23", розкрила деталі Маляр.
Вона зазначила, що окупанти щодня стріляють по мирному населенню з різних видів озброєння та знищують цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти.
"Крім того, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках", - пояснила ситуацію Маляр.
Ситуація в Харківській області
Окупанти майже щодня завдають ударів по Харківській області. Руйнації піддаються міста і села. Також є поранені та жертви серед цивільного населення. 13 травня внаслідок чергових російських обстрілів були постраждалі серед цивільного населення. Зокрема, російські окупанти обстріляли село Хатнє Купʼянського району. Поранення зазнала жінка 43 років.