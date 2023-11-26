Це підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії.

Російська Федерація могла вивезти системи протиповітряної оборони С-400 зі свого балтійського узбережжя Калінінграда на тимчасово окуповану територію України.

Як повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у соцмережі X (колишній Twitter), це було зроблено аби компенсувати втрату ППО на фронті наприкінці 2023 року.

За даними британської розвідки, Росія розглядає Калінінград як один зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів. Це пов'язано, зокрема, з тим, що він межує з державами-членами НАТО з трьох боків.

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"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", — вважають у Міноборони Британії.

Втрати систем ППО РФ

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 26 листопада Збройні сили України знищили вже 597 систем ППО Росії.

За даними ISW, у Російській Федерації посилюють протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом. Ймовірно, окупанти готуються до зимової кампанії України з перехоплення російських маршрутів постачання в тилових районах.

Однак за оцінкою експертів, у Росії не вистачить ППО для захисту об'єктів своєї критичної інфраструктури. Також російська ППО не здатна протидіяти "бавовні" в Криму.

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