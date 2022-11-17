Є "прильоти" в Дніпрі та на Одещині.

Вранці у четвер, 17 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 8 ранку було запущено перші ракети.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", – написав Кім.

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З 7:30 до 8:45 повітряну тривогу було оголошено у всіх обласлях України.

Близько 8:30 "Суспільне Дніпро" повідомило, що у місті чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що у деяких районах Дніпра зникло електропостачання.

За інформацією ОПУ, в Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо – один постраждалий.

Близько 9:15 стало відомо, що росіяни атакували об’єкту інфраструктури в Одеській області.

"Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", – закликав очільник ОВА Максим Марченко.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО", – наголосив він.

Також в соцмережах з'являються повідомлення про роботу ППО в Черкаській, Полтавській, Харківській областях та Львівській областях.

Очільники кількох областей попередили про небезпеку. Зокрема, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що є небезпека над областю. А голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав не нехтуйвати сьогодні сигналами повітряної тривоги.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив, що є висока ймовірність атаки з повітря. Аналогічне повідомлення опублікував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про можливі атаки по енергетичних об'єктах.

"Ворог знову взявся за своє: є реальна загроза ракетного удару! Наполегливо закликаю усіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги! Також нагадую: удари спрямовуються на об'єкти енергетики та інфраструктури. Прошу триматися подалі від таких місць", – написав він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак також заявив, що ворог думає, що ударами по енергетиці послабить нашу оборону і зможе вдарити в спину, але запевнив – цього не вийде.

"Не ігноруйте тривогу, у них нічого не вийде. Ми їх розчавимо", – написав він.

Атаки росіян за минулу добу

Як писав УНІАН, цієї ночі окупанти випустили понад 70 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині.

У Нікополі понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, коледж, газогін та лінії електропередач, знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу.

Крім цього, напередодні російські загарбники завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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