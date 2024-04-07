Російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу.

Кремль регулярно залякує Фінляндію "наслідками" через вступ країни до НАТО. Таким чином країна-агресорка намагається стримувати розширення впливу Альянсу на інші країни та готує інформаційне підґрунтя для тривалої конфронтації з Заходом.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, МЗС РФ стверджувало, що Фінляндія після вступу до НАТО начебто "втратила свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень". Подібний наратив Кремль регулярно використовував для брехливого твердження про те, що НАТО контролює Україну і використовує її як загрозу Росії.

"Кузнєцов (посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов, - УНІАН) погрожував Фінляндії та альянсу НАТО загалом. Він стверджує, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО, або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною", - йдеться у звіті.

Відео дня

Крім того, посол стверджував, що вступивши до Альянсу, фіни приєднались до "партії війни до перемоги над Росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

За словами Кузнєцова, у Фінляндії нібито немає іншого вибору, окрім як поліпшити свої відносини з Росією, адже "від географії не втечеш". При цьому він односторонньо звинуватив Гельсінкі у поганому стані російсько-фінських відносин, попри штучну міграційну кризу, яку Росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО, спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації із Заходом", - йдеться у звіті.

Війна Росії проти НАТО

В ISW раніше повідомляли, що Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу.

У Російській Федерації назвали побоювання країн НАТО і Європейського Союзу про те, що країна-агресор може вчинити напад і на них, міфічними.

У Польщі заявили, що вже у 2026-2027 році Росія може здійснити напад на Північноатлантичний альянс, країни-члени мають терміново збільшити свої витрати на оборону.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив наприкінці березня, наразі немає ознак того, що Росія планує вторгнення в одну з країн НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: