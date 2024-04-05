Він зазначив, що Північноатлантичний альянс у 20 разів багатший за Росію.

НАТО готове до багаторічної війни з Росією і в нього є ресурси, щоб дозволити собі тривалий конфлікт. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

"Володимиру Путіну важливо зрозуміти, що ми плануємо – якщо потрібно – на кілька років. Він не може виграти за кілька місяців або навіть за рік чи два. Як Північноатлантичний альянс ми у 20 разів багатші за нього і в разі потреби можемо дозволити собі тривалий конфлікт", - наголосив Сікорський.

Крім того, Сікорський нагадав, що під час зустрічі міністри "прийняли рішення створити місію НАТО" в Україні.

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"Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості координації, підготовки та планування Північноатлантичного альянсу для більш скоординованої підтримки України", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про двосторонні угоди між Варшавою та Києвом про співпрацю у сфері безпеки, глава польської дипломатії підтвердив, що робота над такою угодою "вже відносно просунулась", але дати її підписання ще немає.

Країни НАТО готуються до війни

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам-членам НАТО збільшити кількість внесків до Альянсу з 2 до 3% ВВП, аби їхній рівень становив, як у часи холодної війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани реорганізувати армію країни, щоб зробити її придатною для ведення війни.

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