Захарова назвала думки про напад РФ "нездоровими фантазіями".

У Російській Федерації назвали побоювання країн НАТО і Європейського Союзу про те, що країна-агресор може вчинити напад і на них, міфічними.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу заявила, що європейців лякають "міфічною загрозою російської окупації" і необхідністю готуватися до війни, щоб нібито виправдати надання допомоги Україні у війні з РФ.

"Ще раз хочемо закликати країни колективного Заходу, в першу чергу країни Європейського Союзу: не нав'язуйте цю ідеологію нам і не приписуйте свої нездорові фантазії нашій країні", - заявила вона.

НАТО готується до війни: що відомо

Нагадаємо, раніше ряд європейських політиків і військових виступили із заявами про те, що їм потрібно бути готовими до можливої війни з Росією.

Так, головнокомандувач армії Нідерландів закликав людей морально підготуватися до такого розвитку подій, а міністр цивільної оборони Швеції сказав, що війна цілком можлива.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що збройний конфлікт між НАТО і Росією може статися вже через п'ять-вісім років.

Раніше Bild повідомив, що отримав доступ до секретного документа Бундесверу, згідно з яким вже цього року може початися гібридна війна Заходу з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: