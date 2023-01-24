Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та постраждали чотири людини.

Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. В результаті обстрілу пораення дістали чотири людини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед поранених двоє дітей. Усім постраждалим надано медичну допомогу - стан здоров'я наразі задовільний", - повідомив він.

За словами чиновника, внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, але точні наслідки ще належить встановити.

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"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних", - додав Кириленко.

Удар по Костянтинівці 20 січня

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці. В результаті обстрілу, пошкоджено дитсадок та коледж. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

Загалом російські війська щодня атакують українські міста на Донеччині, вбиваючи мирних мешканців області та знищуючи їхнє житло і майно. Найактивніші бої йдуть на Бахмутському та Авді]вському напрямках.

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