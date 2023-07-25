У відомстві наголосили, що це фактор, який не можна списувати з рахунків.

Російська Федерація збільшує виробництво БПЛА, зокрема, дронів-камікадзе "Ланцет".

В ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти мають дронову програму, яку вони розвивають.

"Обсяги — це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", — додав Юсов.

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За його словами, Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам ворога. Крім того, це допоможе пришвидшити просування Сил оборони.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", — підсумував представник розвідки.

Ударні дрони "Ланцет"- що про них відомо

Як раніше писали ЗМУ, Росія наростила виробництво "Ланцетів" і це стало проблемою на фронті. Частота використання ворогом цих дронів помітно збільшилася в останні місяці.

Журналісти показали, як російські "Ланцети" атакують позиції ЗСУ.

Вартість одного такого дрона становить близько 35 тисяч доларів. Деталі "Ланцетів" Росія отримує із західних країн і Китаю, обійшовши санкції.

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