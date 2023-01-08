Росіяни можуть стикатися із проблемами під час виробництва через нестачу деталей західного виробництва.

Російська Федерація планує розгорнути власне виробництво дронів-камікадзе.

Як повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов заявив, між Москвою та Тегераном існує угода про відкриття відповідного виробництва.

За словами Данілова, українській розвідці відомо про плани почати виготовлення цієї зброї у Тольятті та інших російських містах.

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"Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно.Ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати", – сказав секретар РНБО.

Водночас Данілов прогнозує, що росіяни можуть стикатися із проблемами під час виробництва, оскільки шляхи постачання деталей до іранських дронів мають бути перекриті.

"Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з'ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити. Тоді з чого будуть складати свої дрони – це велике питання", – зазначив він.

Іранські дрони у війни РФ проти України

Як відомо, впродовж останніх місяців Росія активно використовує іранські безпілотники для атак по українським містам та обʼєктам критичної інфраструктури. Ці атаки почастішали в грудні. В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що росіяни використовують дешеві безпілотники, аби підтримувати темп атак по об’єктах української критичної інфраструктури, не виснажуючи при цьому цінніших запаси ракет.

Станом на початок січня російські сили виснажили свій арсенал безпілотників. За оцінкою Міноборони України, російські сили витратили 88% своїх запасів безпілотників "Шахед-131" та "Шахед-136" та наразі мають близько 90 одиниць.

За даними української розвідки, Іран має надати Росії ще близько тисячі таких дронів. Ймовірно, як і раніше, вони надходитимуть партіями по 200-300 одиниць.

Також в листопаді стало відомо, що Росія почне збирати ці дрони на власній території. Як повідомила газета The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших країн Заходу, іранська влада може припускати, що зможе уникати санкцій, через те, що фактично безпілотники будуть збиратися в Росії.

Під час вивчення збитих дронів виявилося, що іранські "Шахеди" містять десятки деталей, які виготовили американські та європейська компанії.

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