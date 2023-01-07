Після кожної нової атаки відновлювати подачу електроенергії в мережі складніше та складніше.

Росія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури через брак високоточних ракет. Втім, за своєю шкодою вони чимось навіть не поступаються ракетам.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, після кожної нової атаки відновлювати подачу електроенергії в мережі складніше та складніше.

Однією з особливостей "Шахідів" є те, що попри свої невеликі розміри вони точно влучають у ціль і провокують пожежі, які знищують ті самі трансформатори

Відео дня

Він додав, що завдяки відновленню з урахуванням останньої атаки дронами 2 січня, зараз щодобово всім регіонам доводяться ліміти енергопостачання, розподілені пропорційно до споживання регіону, згідно з цими лімітами вдається забезпечувати планові відключення світла.

Є навіть випадки, коли обмеження не застосовуються вночі, але зараз триває мороз, тому й уночі будуть обмеження – зауважили у ДТЕК .

Удари окупантів по енергосистемі України: коротко

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту. Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Вас також можуть зацікавити новини: