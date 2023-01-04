На сьогодні РФ вже використала приблизно 600 дронів-камікадзе від Ірану.

Російські окупанти чекають на отримання нової партії дронів-камікадзе "Шахед" від Ірану. Як повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" представник української розвідки Вадим Скібіцький, "мопеди" мають ще надійти.

За його інформацією, на сьогодні Російська Федерація використала приблизно 660 іранських дронів, а за контрактом передбачено 1 тис. 750. Та потрібен час, щоб їх доставити й підготувати до застосування.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде, будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - каже Скібіцький.

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Росія у 2023 році масовано атакує Україну "Шахедами"

За інформацією президента України Володимира Зеленського, Росія атакує щодня "Шахедами", щоб виснажити нашу ППО та, власне, самих українців.

3 січня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що найближчими днями Україні загрожуватимуть вночі удари дронами-камікадзе "Шахед".

У ЗСУ напередодні повідомили, що українська ППО, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронів-камікадзе "Шахед".

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