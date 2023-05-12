Зокрема, уражено 3 райони зосередження живої сили окупантів і 3 їхніх артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Сили оборони України завдали нових влучних ударів по позиціям російських загарбників, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів", - йдеться у зведенні.

Водночас, протягом доби російські загарбники завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Разом з тим, для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Втрати Росії в Україні на 12 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день українські захисники ліквідували 750 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 197 тис 670 своїх солдатів.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, сьогодні у битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. За його словами, в лавах окупантів спостерігається паніка і виснаження.