3-я ОШБр, яка захищає південно-західні околиці міста, інформує про знищення техніки та БК ворога, ліквідацію понад 150 окупантів та 5 полонених росіян.

3-тя окрема штурмова бригада зі складу "Азову" заявила про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі 3 ОШБр.

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюють деталі. "За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, ще 87 - на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються). Серед усіх них є і вагнерівці", - зазначається у повідомленні бригади .

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Крім того, наші штурмовики заявили, що станом на зараз мають 5 полонених росіян. "Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП", - зауважили у 3-ій штурмовій.

Бійці оприлюднили відео з кадрами знищення окупантів та техніки ворога.

Розгром 72-ї бригади ЗС РФ - деталі

Напередодні ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився на плачевне становище окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, 72-га бригада "про*рала три квадратних кілометри, на якому у мене загинуло близько 500 людей". Він попередив, що рубежі не вдасться втримати, "якщо фронт посипиться".

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 195 620 окупантів, з них 650 за минулу добу.

Зокрема, вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24. Літак був на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту і модернізації

Ввечері 9 травня стало відомо про нові удари авіації Сил оборони Україна по по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ і двічі - по зенітно-ракетних комплексах РФ. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

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