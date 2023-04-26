Зафіксовано 70 російських прильотів на територію Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманьської громад.

Вчора російські окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Зокрема Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманьської громад, зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів.

"Юнаківська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл – чотири прильоти. Внаслідок обстрілу на території одного підприємства пошкоджено лінію електромережі, приміщення автогаража та вікна в приміщенні пилорами. Також по території громади зафіксовано два прильоти з міномета. Білопільська громада: ворог вдарив по території громади з мінометів – 25 прильотів та артилерії – 17 прильотів. Внаслідок артобстрілу пошкоджено домогосподарство. Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 9 прильотів. Внаслідок пошкоджено лінію електромережі. Есманьська громада: з території РФ здійснено 4 мінометних обстріли – 13 прильотів", - йдеться у повідомленні.

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