Супротивники, зокрема, били по Сумській області з артилерії.

Упродовж дня російські окупанти здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області.

Про це у суботу, 22 квітня, повідомила Сумська обласна військова адміністрація. За її даними, ворог обстріляв території Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської громад, зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.

"Есманська громада: по околиці одного із сіл громади росіяни били з артилерії (2 обстріли) - усього 9 прильотів. Унаслідок першого обстрілу (4 прильоти) відбулося загоряння поля з кукурудзою. Білопільська громада: по території громади ворог бив з мінометів - 32 прильоти та з артилерії - 1 приліт. Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) - 4 прильоти. Миропільська громада: був обстріл з мінометів - 4 прильоти. Новослобідська громада: ворог здійснив артобстріл - 10 прильотів та мінометний обстріл - 4 прильоти", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також в ОВА поінформували, що, за повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Ситуація в Сумській області - зараз це варто знати

Ворог вже багато разів обстрілював населені пункти Сумської області, є руйнування, постраждалі та загиблі.

Зокрема, наприкінці березня винищувачі ворога Су-35 вночі запустили по Сумській області понад 10 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П. Жертвами ворожого удару стали дві людини, а ще 10 - отримали поранення.

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