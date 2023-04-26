Пошкоджено вісім приватних будинків.

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, в результаті постраждали двоє жителів.

"Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, а також п'яти- та двоповерхівка", - повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму офіційному Telegram-каналі.

Крім того, за словами Лисака, внаслідок обстрілу знищені дів господарські споруди, 12 - понівечені, побиті газогін та лінії електропередач.

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"Загорівся гараж. Рятувальники вогонь вже приборкали. У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки", - додав очільник ОВА.

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Нагадаємо, що у березні російські загарбники вдарили по чотирьох районах області безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дві отримали поранення.

Наприкінці місяця під атакою безпілотників опинилися Нікополь та Марганецька громада, поранення отримав один чоловік.

Нещодавно росіяни вкотре обстріляли Нікопольский район, поранивши чоловіка. У Нікополі було пошкоджено лінію електропередачі, вежі мобільного зв'язку, навчальний заклад, медичну установу, приватне підприємство та будинки.

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