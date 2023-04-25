Крім цього, ворог вдарив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка.

Російські окупанти завдали удару по центру міста Куп‘янськ. Наразі відомо про вдучання в будівлю місцевого Краєзнавчого музею.

За даними голов Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі відомо, що 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється", - зазначив голова ОВА.

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Як додав голова Офісу президента, росіяни вдарили по місту з росіяни обстріляли центр міста Куп‘янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених.

Поточна ситуація в Харківській області

Протягом доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема ворог вдарив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка.

О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

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