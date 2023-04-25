З-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

У Куп'янську Харківської області під час розбирання завалів будівлі Краєзнавчого музею, в яку вранці 25 квітня влучила російська ракета C-300, рятувальники виявили тіло другої загиблої жінки.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту", - зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

При цьому він закликав усіх харків'ян та жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

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Оновлено 15:30. У Куп'янську завершили пошукові роботи та розбір завалів на місці влучення ворожої ракети по будівлі Краєзнавчого музею, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Під час розбору завалів у будівлі Краєзнавчого музею вилучено тіла двох загиблих жінок", - повідомили рятувальники.

Також десять людей отримали поранення, четверо з них госпіталізовані.

Ракетний удар РФ по Куп'янську - що повідомлялося

Як писав УНІАН, вранці 25 квітня російські війська вдарили ракетою С-300 по самому центру міста Куп'янськ, влучивши у будівлю місцевого Краєзнавчого музею.

Спочатку Синєгубов повідомив про десять постраждалих у результаті удару: "Троє з них госпіталізовані, у сімох - легкі ушкодження, вони отримали допомогу на місці, дві людини залишаються під завалами".

Пізніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий акт терору РФ, повідомив про одну загиблу жінку, працівницю музею.

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