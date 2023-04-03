Україна готова забрати незаконно депортованих дітей у будь-якій країні ЄС на кордоні з РФ.

Україна вимагає від Росії повернути понад 4 тисячі дітей-сиріт, яких незаконно депортували на територію країни-агресорки.

Про це повідомила віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до Запоріжжя.

"Росія свідомо розмиває фокус ЗМІ, фокус суспільства називаючи всіх дітей евакуйованими, говорячи про те, що вони здійснили нам величезну послугу забравши наших дітей, що це, мовляв, гуманітарна місія, це їхнє добре відношення і порятунок. Це не так. Це злочин, це депортація, це акт геноциду по відношенню до українських дітей. І ми це фіксуємо кожного разу. Ми звернулись до Росії з письмовим переліком поіменним дітей сиріт, яких ми вимагаємо повернути. Власне, 4396 імен наших дітей", – розповіла міністр.

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За її словами, Україна готова співпрацювати у питанні повернення викрадених українських дітей з усіма міжнародними організаціями. Верещук зазначила, що наші служби готові забрати наших депортованих дітей у будь-якій країні.

"В будь-якій країні ЄС, де вони нам їх передадуть на кордоні з Росією за посередництва або ЮНІСЕФ, або Міжнародного комітету Червоного Хреста, за посередництва інших міжнародних організацій, які готові виїхати і забрати наших дітей. Ми наполягаємо на тому, щоб всі діти були повернуті, бо у всіх дітей є законний представник. Держава, яка є законним представником таких дітей, готова взяти на себе відповідальність за їх життя і їх комфортне перебування", – підсумувала вона.

Депортація українських дітей

За останніми даними, наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук вважає, що Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян.

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