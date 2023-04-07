Далі створюються умови, коли їм необхідно отримати російський паспорт.

Російські окупанти продовжують примусову депортацію українців під виглядом евакуації. За останніми даними, громадян України вже розселили до 55 регіонів Росії.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти проводять політику геноциду на тимчасово захоплених територіях України, адже ціль Росії - знищення нашої нації.

"Українців на ТОТ (тимчасово окупованих територіях - УНІАН) депортують задля подальшої асиміляції у віддалених землях Росії", - наголосили в ЦНС.

Відео дня

Зазначається, що "переселенців", яких російська влада іноді примусово, іноді обманом "евакуювала", виселяють в окремі райони й створюють умови, коли їм необхідно отримати паспорт РФ.

Депортація українців - що відомо

За даними ЦНС, російські окупанти планують депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях. Суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм".

Варто додати, що серед окупантів поширена примусова депортація українських дітей. Наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Серед них понад 4 тисяч дітей-сиріт.

Вас також можуть зацікавити новини: