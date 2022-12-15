В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа та поранена жінка.

На Харківщині ворог вів інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформуючи про ситуацію в області станом на ранок.

"Протягом минулої доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але ворог продовжує інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти наносили удари по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ", - зазначив він.

Щодо постраждалих серед мирного населення Синєгубов повідомив, що у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані важкості.

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"Близько 23:45 у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає", - повідомив він.

Ситуація на Харківщині

У Харківській області вирішили скоротити комендантську годину. За даними місцевої влади, наразі безпекова ситуація удозволяє це зробити. Тепер комендантська година на Харківщині триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Водночас росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати регіон. Так, тиждень тому окупанти завдали удару ракетами С-300 по Печенігах, а потім вдарили ракетами по Куп'янську.

Тим часом cтали відомі імена шістьох генералів РФ, які наказували захоплювати міста Харківської області. Їм повідомлено про підозру.

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