Наразі безпекова ситуація у Харкові дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години.

У Харківській області скорочується тривалість комендантської години. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, таке рішення ухвалили у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.

"Завдяки нашим ЗСУ, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу. Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години", - зазначив Синєгубов.

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Разом з тим наголошують, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Раніше УНІАН писав, що у Миколаєві з 1 грудня комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00.

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