Усі постраждалі люди доставлені до лікарні, а обсяги завданої росіянами шкоди встановлюються.

Російські окупанти сьогодні зранку завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по населеному пункту Гірник у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу вісім мирних мешканців отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він додав, що всі постраждалі люди доставлені до лікарні, а обсяги завданої росіянами шкоди встановлюються.

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"Це - чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган. Держава-терористка безперервно тероризує мирних українців - стріляє і стрілятиме по цивільних, поки ми не виженемо її геть", - зазначив Кириленко і вкотрне закликав мешканців регіону евакуюватися.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по позиціях російських загарбників. Окрім цього, захисники нашої країни уразили 17 районів зосередження особового складу росіян, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Також у зведенні Генштабу повідомляється, що ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 11 населених пунктів на Луганщині і Донеччині. Окрім цього, росіяни завдали 11 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

Також стало відомо, що на Луганщині до "вагнерівців" завітав HIMARS, тож окупантів "розірвало від щастя". Росіяни відпочивали в гуртожитку та не очікували на "бавовну".

Загалом російські військові в Україні "мруть як мухи". Так, за минулу добу захисники України відправили "до Кобзона" ще 620 окупантів. А загалом з 24 лютого РФ втратила в Україні уже близько 94 тисяч 760 військових.

Тим часом британська розвідка вважає, що цілі, які Росія переслідує у війні проти України, не змінилися, але їхнє досягнення залишається малоймовірним.

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