Кадри потрапили на нагрудний відеореєстратор.

Патрульні поліцейські показали перші хвилини після нічної атаки Росії на Київ.

Відео надання допомоги постраждалим оприлюднила Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі. "Чергова безсонна ніч. Ще один ворожий обстріл. Вкотре ми одні з перших на місці події… На відео патрульні надають допомогу людям, що постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки рашистів у Києві", - йдеться у повідомленні.

"Ми знову переконуємось, що в окупантів немає нічого святого, навіть коли весь цивілізований світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Замість привітань та веселих заходів, маленькі українці отримали плач та горе", - додали поліцейські.

Удар по Києву 1 червня: що відомо

Як відомо, вночі російські загарбники атакували місто 10 ракетами типів "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Українська протиповітряна оборона збила всі ракети, однак через падіння уламків постраждали 19 людей.

В Деснянському районі столиці загинули дві жінки і дитина, які прямували в укриття у місцевій поліклініці. Чоловік одніє з загиблих розповів журналістам, що двері до укриття виявилися зачиненими.

Внаслідок атаки пошкоджені три школи, дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок.

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