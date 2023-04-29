Серед постраждалих 16-річна дівчина, яку госпіталізували з важкими опіками.

Протягом доби окупаційні війська понад 30 разів атакували цивільне населення Донецької області, а сьогодні вранці вдарили дронами, внаслідок чого одна людина загинула, ще 11 поранені.

Про це повідомили у Нацполіції. "Армія РФ накрила вогнем 12 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 65 цивільних об’єктів – 47 житлових будинків, аптеку, школу, кафе, ринок, магазини, приміщення заводу, водогін, тепломережу, цивільні авто", - уточнили в Нацполіції.

Також там додали, що з "Градів" росіяни обстріляли Торецьк, внаслідок чого там загинула людина, є поранені, пошкоджено 16 приватних будинків, соціальна та критична інфраструктура.

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"Внаслідок ворожих атак маємо поранених в Бахмуті, Очеретиному та Часовому Яру", - зазначається у повідомленні.

Крім того, сьогодні о 4:50 окупанти атакували безпілотниками Малотаранівку Краматорського району, пошкодили 8 приватних будинків і гараж. Поранено двох людей, серед них - дитина. Як уточнили в Офісі генпрокурора, поранень зазнали жінка та її 16-річна донька, яку з опіками 2-3 ступенів їх доставлено до лікарні.

Як додав голова Донецької ОВА Павло Кириленко, 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка. "Місто продовжують рівняти з землею. Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу. Інформація про поранених та загиблих не надходила", - повідомив він.

Ситуація на Донеччині

24 квітня окупанти вбили двох жителів Донеччини - у Шахтарському, ще 13 людей в області були поранені. А за 26 квітня росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці

Загалом на Донеччині точаться запеклі бої на кількох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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