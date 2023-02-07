Російське командування під політичним тиском розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей.

Малоймовірно, що армія РФ спроможна наростити сили для значного впливу на хід війни в Україні протягом найближчих тижнів.

Як йдеться у свіжій доповіді британської розвідки, росіяни намагаються відновити масштабні наступальні операції в Україні з початку 2023 року. Їхньою оперативною метою, скоріш за все, є окупація решти утримуваних Україною частин Донецької області.

При цьому, як зазначили у розвідці, окупантам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це пов'язано з тим, що їм не вистачає боєприпасів і маневрових підрозділів, необхідних для успішних наступів.

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У британській розвідці припустили, що російське командування розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск.

"Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів", – зазначається у доповіді британської розвідки.

Новий наступ окупантів

В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що російські війська підуть у наступ на трьох напрямках: Донецька, Луганська та Запорізька області.

За даними Financial Times, українській владі передали інформацію про новий наступ Росії, який може початися протягом 10 днів. При цьому ймовірним напрямком атаки аналітики називають західну частину Луганської області в районі Кремінної та Лиману.

При цьому, як повідомив Інститут вивчення війни, російські окупанти поспішають почати новий масштабний наступ. Вони хочуть встигнути до надходження нової зброї в Україну.

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