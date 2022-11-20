Окупанти діляться планами втекти, щоб вижити.

Російське військове командування обманом відправляє мобілізованих у піхотні підрозділи, свідчать перехоплення їхніх телефонних розмов.

Мобілізований з 1-го армійського корпусу в перехопленій українською розвідкою розмові з другом поскаржився, що хоче перевестися зі свого підрозділу, і описав, як його і товаришів по службі кидали на першу лінію фронту.

"Я кажу: піду "в Сочі" (від "самовільно залишив частину" – УНІАН), якщо будуть так ставитися. Розумієш, від ук*опів в 120 метрах сидіти. Раз засунули туди. Два тижні відсидів, потім зробили ротацію, шість днів посидів на будиночку – знову засунули, ще ближче до них вже там. 120 метрів було до них", - скаржиться окупант.

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Він пояснює своєму другові, що його підрозділ перебував під постійним вогнем. Окупант звинувачує командира у брехні і розповідає про плани втекти.

"Ну я йому кажу: "Я повертатися не буду, пішов ти н***й". Командиру, зрозумів? Так, я йому так і... Та він п***р. Він на полігоні таке стелився: "Пацани, я буду з вами, все буде з***ісь, ніхто сидіти не буде, ми будемо на другій лінії, тому що ми РОП". І ми різко з РОПа в піхоту перетворилися. Н***й воно треба", – каже росіянин.

Мобілізація в Росії

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Через місяць Міноборони РФ відзвітувало про підсумки її проведення.

Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Ще 218 тисяч нібито приходять підготовку. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

За оцінками експертів, потужності російських полігонів не дозволяють підготувати в стислі терміни понад 90 тисяч осіб. Тому в Росії в грудні-січні буде нова хвиля мобілізації, яка тепер буде не частковою, а загальною.

Мобілізовані росіяни відправляються на фронт, не маючи належного забезпечення. До того ж, як свідчать перехоплення, вони не отримують і обіцяних грошових виплат.

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