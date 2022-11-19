Росію чекає чергова хвиля мобілізації, яка у підсумку погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.
Як зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), "продовження прихованих мобілізаційних заходів і потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним, ймовірно, створюють значне навантаження на й без того перевантажений російський апарат формування Збройних сил".
Аналітики нагадали, що Кремль заявляв, що президенту РФ Володимиру Путіну немає необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.
Як вважають в ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.
"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки в той самий час, коли призовники проходять свій власний цикл навчання", - пояснили аналітики.
Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, призведе до ще більш низької якості підготовки як мобілізованих призовників, так і строковиків, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.
"Наступна хвиля мобілізації в найближчі місяці лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україну", - зазначили аналітики.
Мобілізація в РФ
Президент РФ Володимир Путін оголосив 21 вересня про початок часткової мобілізації. Мобілізувати мали лише тих, хто знаходився в запасі, але не раз повідомлялося, що повістки отримували люди, далекі від військової справи.
Відразу після оголошення мобілізації з РФ почали масово виїжджати чоловіки. Найпопулярнішими нарямками втечі були Вірменія, Грузія, Монголія та Туреччина.
У російському Міноборони стверджували, що мобілізувати мають близько 300 тис. резервістів. 4 листопада Путін заявив, що мобілізували 318 тис. росіян, і з них 49 тис. вже воюють в Україні.