В багатьох регіонах РФ після оголошення мобілізації почався весільний бум.

У Росії до середини жовтня 2022 року могли мобілізувати щонайменше 492 тисячі осіб.

До такого числа дійшли автори дослідження з видання "Медіазона".

Згідно з російським законодавством, отримання повістки дозволяє одружитися відразу в день звернення. "Медіазона" розрахувала кількість призваних на війну російських чоловіків, взявши за основу дані про зростання числа весіль після оголошення мобілізації.

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Отож, сумарно в 75 регіонах, стосовно яких журналісти мали точні дані, 31 тисячу пар розписали за пришвидшеною процедурою. Для кожного з регіонів із відомими даними про весілля видання вирахувало свій відсоток мобілізації і співвіднесло його з даними про кількість чоловіків віком від 18 до 49 років. Підрахунки показали, що до середини жовтня у цих регіонах мобілізували не менше ніж 431 тисячу людей.

Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, журналісти взяли середній відсоток мобілізації в 1,56%. У цьому випадку, за їхніми підрахунками, виходить, що по всій Росії до середини жовтня могли мобілізувати 492 тисячі осіб.

Часткова мобілізація в Росії: що треба знати

21 вересня Верховний головнокомандувач Росії оголосив про початок часткової мобілізації. У Міноборони РФ зазначали, що хочуть мобілізувати 300 000 осіб.

20 жовтня в Міноборони України заявили, що окупанти зібрали 200 000 мобілізованих.

Відзначається, що серед новомобілізованих вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

Путін казав, що мобілізація завершиться до кінця жовтня, але Пєсков уточнив, що "точної дати немає".