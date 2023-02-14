Окупанти здійснили черговий злочин на українській землі.

Росіяни знову атакували Донеччину. Як повідомляє голова тамтешньої ОВА Павло Кириленко, прильоти були у двох населених пунктах області.

"У Костянтинівці – за попередніми оперативними даними – поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги", - написав Кириленко у своєму Telegram-каналі.

На офіційному каналі Донецької облдержадміністрації було опубліковано ролик із кадрами наслідків ударів по Констянтинівці.

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Окрім цього, росіяни також поцілили по будівлі медичного закладу у Краматорську. Про наявність постраждалих Кириленко не повідомив.

Ситуація на Донеччині: останні новини

11 лютого під Бахмутом відбулося 54 боєзіткнення – це абсолютний рекорд за одну добу.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ розгромили елітну російську бригаду морпіхів на вугледарському напрямку.

Сьогодні зранку Генштаб повідомляв, що українські військові відбили наступи противника на трьох напрямках: Донецькому, Луганському і Харківському.

Нацгвардія України повідомила про збитий літак з одного пострілу.

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