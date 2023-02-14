Бої в Україні були на сході, поділилися у Генштабі.

Cили оборони України минулої доби, 13 лютого, відбили атаки російських окупантів на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "...підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині", - інформує Генштаб.

Зазначається, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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"Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони", - наголошують у Генштабі.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої з росіянами. Справжньою фортецею захисників України стало місто Бахмут.

13 лютого повідомлялося, що наші воїни збили над містом літак Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнера", з якого ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на дуель у повітрі.

14 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби українські захисники ліквідували два літаки ворога. Станом на 13 число повідомлялося, що на нашій землі знищено 296 літаків ворога.

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