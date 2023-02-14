Доля пілота ворожого літака наразі невідома.

У битві за Бахмут нацгвардійці збили ще один російський літак Су-25. Про це повідомляє Національна гвардія України.

Як повіодмляється, ввечері 13 лютого під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила штурмовик однією ракетою.

"13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці "відпрацювали" ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" ворожий літак було знешкоджено. Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома", - зазначив командир дивізіону Партизан.

Відео дня

Як повідомляється, знешкодив російську "сушку" гвардієць строкової служби старший солдат Максим, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

Над Бахмутом збили літак ПВК "Вагнер": що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські військові вчора збили над Бахмутом Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнер".

Саме цей літак використовувався під час зйомок пропагандистського ролика, в якому ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

Вас також можуть зацікавити новини: