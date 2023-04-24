Повідомляється про удар по групі росгвардійців, які несли службу в окупованій частині Херсонщини.

Українські партизани завдали удару по блокпосту росіян в районі окупованого міста Олешки у Херсонській області. Про це повідомляє партизанських рух "АТЕШ", який діє в регіоні.

"Агент "АТЕШ" 23.04.2023 близько 21:00 провів диверсію на важливому для рашистів об'єкті поблизу блокпоста в районі н.п Олешки, що призвело до втрат серед росіян. Під роздачу саморобного вибухового пристрою потрапив блокпост з росгвардійцями, які тероризували місцеве населення", – йдеться в повідомленні

Як уточнили в Центр національного спротиву, блокпост розташовувався біля "військового інфраструктурного об'єкта". Також там стверджують, що в результаті атаки нібито "ліквідовано загін "росгвардійців", які вели чергування".

Відео дня

Ситуація на Херсонщині

У вчорашньому зведенні американського Інституту вивчення війни з'явилося твердження, нібито українські сили захопили невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Цьому нібито є фото і відеодокази.

Протягом усього наступного дня російські окупанти інтенсивно обстрілювали правий берег Дніпра на Херсонщині, в тому числі саме місто Херсон. Як пояснила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, так окупанти хотіли показати, що контролюють ситуацію.

Вас також можуть зацікавити новини: